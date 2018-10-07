Van’da 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaya olarak yürüyen şahıstan 37 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Ordu Caddesi...

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaya olarak yürüyen şahıstan 37 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Ordu Caddesi üzerinde yay olarak yürüyen ve durumundan şüphelenilen S.Ö. isimli şahsın elinde bulunan poşette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 37 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olan S.Ö. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.