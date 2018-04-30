Van’da 37 kaçak şahıs yakalandı

Muradiye ilçesi Kocasapan Mahallesi’nde bulunan kum ocağı içerisinde yabancı uyruklu kaçak şahıslar olduğu ihbarını alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgede yapılan kontrol neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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