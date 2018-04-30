VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:31

Van’da 37 kaçak şahıs yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 kaçak şahıs yakalandı.

Van'da 37 kaçak şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 kaçak şahıs yakalandı.

Muradiye ilçesi Kocasapan Mahallesi’nde bulunan kum ocağı içerisinde yabancı uyruklu kaçak şahıslar olduğu ihbarını alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgede yapılan kontrol neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku