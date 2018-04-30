Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 kaçak şahıs yakalandı.Muradiye ilçesi Kocasapan Mahallesi’nde bulunan kum ocağı içerisinde yabancı uyruklu kaçak şahıslar olduğu ihbarını alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgede yapılan kontrol neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Van’da 37 kaçak şahıs yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 37 kaçak şahıs yakalandı.