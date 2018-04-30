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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:56

Van’da 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda üstü çadırla kapatılmış poşetler içerisinde 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Van- Erciş karayolu üzerinde...

Van'da 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda üstü çadırla kapatılmış poşetler içerisinde 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, üstü çadırla kapatılmış poşetler içerisinde 38 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
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