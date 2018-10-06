Van’da 400 kilo kaçak dökme çay ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada toplam 400 kilogram kaçak dökme çay ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara...

Van merkez Tuşba ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada toplam 400 kilogram kaçak dökme çay ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde yaptıkları aramada; toplam 400 kilogram kaçak dökme çay ele geçirildi. Elde edilen kaçak dökme çay ile ilgili olarak şüpheli-şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.