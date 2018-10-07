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07 Ekim 2018 Pazar 11:33

Van’da 45 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda metruk bir binada 45 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 45 kaçak göçmen yakalandı
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Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda metruk bir binada 45 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada yaptığı arama yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıgı tespit edilen 45 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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