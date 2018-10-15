Van’da 46 kaçak şahıs yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 46 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu Caddesi üzerinde 44 plakalı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, 40 Afganistan ve 6 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 46 yasadışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.O. isimli şüpheliyi yakalamışlardır. Yakalanarak gözaltına alınan M.O. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.