VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 01:20

Van’da 47 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila’nın da katıldığı aramada aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valizde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila, yine uyuşturucu...

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila’nın da katıldığı aramada aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valizde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila, yine uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyomette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde toplam 47 kilo 831 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan T.E. G.E. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku