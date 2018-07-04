Van’da 474 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi...

Van’ın İpekyolu ilçesinde 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.