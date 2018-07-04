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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:56

Van’da 474 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi...

Van'da 474 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Van’ın İpekyolu ilçesinde 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan 474 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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