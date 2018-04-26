Van’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor....

Van’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette yapılana aramada 5 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen U.G. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.