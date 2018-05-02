Van’da 55 kaçak şahıs yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde; Başkale Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 22, Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 22, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince de 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kaçak şahıslar ise ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.