VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54

Van’da 55 kaçak şahıs yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van'da 55 kaçak şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde; Başkale Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 22, Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 22, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince de 11 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kaçak şahıslar ise ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku