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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:50

Van’da 57. Alay ve Çanakkale şehitlerine vefa yürüyüşü yapıldı

Van’da, Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen,...

Van'da 57. Alay ve Çanakkale şehitlerine vefa yürüyüşü yapıldı
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Van’da, Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, ’57’nci Alay ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Yürüyüşü’ anma etkinlikleri, Van’da da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla gerçekleştirildi. Anma etkinliklerine, Van Vali Yardımcısı İbrahim Çivelek, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. "57.Alay ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Yürüyüşü" adıyla, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik programı çerçevesinde, Van Kalesi arkasında bulunan tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası, Hüsrev Paşa Camii’ne 2 kilometre mesafedeki Eskişehir mezarlığına kadar yürüyüş yapıldı. Burada okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetinden sonra Çanakkale’de şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Edilen dualar sonunda katılan bütün katılımcılara, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve aşçılar tarafından kırık buğday (yarma çorbası) ve ekmek dağıtımı yapıldı.
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