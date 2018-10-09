Van’da 58 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 58 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince...

Van’ın İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 58 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Lalapaşa 15. Sokak No:32 adresinde yapılan aramada 32 Afganistanlı kaçak şahıs yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, Gevaş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Bitlis-Van karayolu üzerinde yapılan aramada ise 23 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Yakalanan toplam 58 yabancı uyruklu kaçak şahıs, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.