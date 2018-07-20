Van’da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan...

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada, toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.Ç. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.