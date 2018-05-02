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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12

Van’da 61 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları kamyonette dedektör köpek ‘Şila’ ile birlikte yapıkları aramada 61 kilo 900 gram eroin ele geçirilmiştir.Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine...

Van'da 61 kilo eroin ele geçirildi
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Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları kamyonette dedektör köpek ‘Şila’ ile birlikte yapıkları aramada 61 kilo 900 gram eroin ele geçirilmiştir.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mevkiinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Şila’nın tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın kasasının sırt kısmına zulalanmış 120 paket halinde toplam 61 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.O. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
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