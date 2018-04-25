Van’da 87 milyon TL’ye mal olacak arıtma tesisinin son imzaları atıldı

Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihale sözleşmesi imzalandı. İki yılda tamamlanması planlanan arıtma tesisi 87 milyon TL’ye mal olacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce ihalesi yapılan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin sözleşmesi tarafların katılımıyla imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun çabalarıyla yeni arıtma tesisinin yapımına 27 Nisan’da başlanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Bugünün Van Gölü ve Van için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, firma yetkililerinde arıtma tesisinin belirlenen süreden önce bitirilmesi için özveride bulunmalarını istedi. Vali Zorluoğlu, “Uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığımız ve geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığımız çok önemli bir hizmetin inşallah bugün sözleşmesini taraflar olarak imzalayacağız. Artık yer teslimini yapıp işe başlayacağız. Nedir bu Van için çok özel hizmet? Atık su arıtma tesisimiz. Malumunuz, Van’ımızın en önemli değerlerinden bir tanesi Van denizi yani Van Gölümüzdür. Hali hazırda faaliyette bulunan atık su arıtma tesisimiz eski ve kapasitesi oldukça sınırlı olan bir tesis ve bu tesiste kullanılan teknoloji artık eskimiş bir teknoloji. O nedenle de şu anda Van’daki atık suları arıtma noktasında mevcut tesis yetersiz kalıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları hesaplamalara göre iyimser bir yaklaşımla mevcut atık suyun dörtte birini burası ancak arıtabiliyor. Bu durumu tespit ettiğimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. 8 aylık bir süre içerisinde hem proje tamamlandı” dedi.

“İlk kazma 27 Nisan’da vurulacak”

İnşaat sezonu ile birlikte tesisin yapımına başlayacaklarını belirten Vali Zorluoğlu, “Yaptığımız ihale tamamlandı. İhaleyi Bimholl İnşaat Anonim Şirketi ve RSM Madencilik İş Ortaklığı 87 milyon 709 bin 491 lira bedelle almıştır. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede de bu iş tamamlanmış ve idareye teslim edilmiş olacaktır. Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 olarak ön görüyoruz” dedi.

“Gelecek nesiller projeyi hazırlayanlara dua edecek”

Projeyi hazırlayanlara katkı sunanlara tek tek teşekkür eden Vali Zorluoğlu, “Arkadaşlarımız çok iyi bir proje hazırladılar, buradaki bir özellik de enerji maliyetlerini azaltmak için projemizde güneş enerjisinden yaralanma şeklinde bir kısım da var. İnşallah bu şekilde enerji maliyetlerini de yarı yarıya hatta daha aza indirmiş olacağız. Bu proje tamamlandığında şu anda Van denizinin en önemli kirletici durumunda olan Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizdeki sorun bütünüyle sona ermiş olacak ve Van denizi de büyük bir kirlilikten kurtulmuş olacak. Ben gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum. Bu vesileyle de bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma VASKİ genel müdürüme, genel müdürümün şahsında bu projede doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan hizmetlisinden, işçisinden, inşaat mühendisinde idaresine kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Yine Van Büyükşehir Belediyemizin bu proje ile ilgili birimleri başta genel sekreterimiz olmak onun şahsında bütün çalışanlarımıza ayrıca bu projemizin ihalesine katılım gösteren tüm firmalara ve ihaleye en uygun teklifi vererek kazanan Bimhol inşaat anonim şirketi ve RSN Madencilik iş ortaklığına da huzurlarınızda teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediyesi adına VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Bimholl İnşaat Anonim Şirketi ve RSM Madencilik İş Ortaklığı yetkilisi Ramazan Gül tarafından Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin ihale sözleşmesi imzalandı.