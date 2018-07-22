Van’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince...

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.E. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.