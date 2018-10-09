Van’da 90 bin TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 90 bin TL değerindeki kaçak ilaç ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince...

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 90 bin TL değerindeki kaçak ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yaptığı belirtildi. Aramada, yaklaşık piyasa değeri 90 bin TL olan toplam 600 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi. Elde edilen ilaç ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.