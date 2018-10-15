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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:19

Van’da ‘Anne Sütü Emzirme Danışmanlığı ve Ulusal Değerlendirme’ eğitimi

Bölgede anne ‘Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ve Ulusal Değerlendirme" eğitimi verildi.Eğitime Van, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Iğdır, Ağrı...

Van'da ‘Anne Sütü Emzirme Danışmanlığı ve Ulusal Değerlendirme' eğitimi
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Bölgede anne ‘Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ve Ulusal Değerlendirme" eğitimi verildi.

Eğitime Van, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Iğdır, Ağrı ve Şırnak’ta görev yapan sağlık personelleri katıldı. Sağlık Bakanlığı ve Van İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından Elit World Hotel’de 8-12 Ekim tarihleri arasında "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ve Ulusal Değerlendirme" eğitimi düzenlendi. Eğitime Van ve bölge illerinden gelen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve hastanelerin ilgili birimlerinde görev yapan 28 yardımcı sağlık personeli katıldı.

Beş gün süren eğitim sonunda katılımcılara anne sütü ve emzirme danışmanlığı sertifikası dağıtıldı.

Programda konuşan Van İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, anne sütü ve emzirme noktasında düzenlenen eğitimin önemine değindi.
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