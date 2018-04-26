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26 Nisan 2018 Perşembe 13:48

Van’da araç yangını

VAN (İHA) – Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki hafif ticari kamyonete bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Edinilen bilgilere göre yangın, Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi K. isimli şahsa ait...

Van'da araç yangını
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VAN (İHA) – Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki hafif ticari kamyonete bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi K. isimli şahsa ait park halindeki hafif ticari kamyonete bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangından yaralanan olmazken araç hurda yığınına döndü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan itfaiye ekipleri, ilçede çıkan 3 ayrı yangına da müdahale etti. Yangınlarda ölen yada yaralanan olmazken, her 3 evde ise maddi zarar meydana geldi.
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