Van’da bin 660 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 660 kilogram işlenmiş kaçak yaprak tütün ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 660 kilogram işlenmiş kaçak yaprak tütün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş ilçesi Kızıltaş Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 500 kilogram, aracın tütünü temin ettiği iş yerinde ise 32 çuval içerisinde bin 160 kilogram olmak üzere toplam bin 660 kilogram işlenmiş kaçak yaprak tütün ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.Ş. ve F.S. isimli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Gevaş İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.