Van’da “Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması” semineri

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından “Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması” ile ilgili bir seminer düzenlendi.Tuşba Belediyesi tarafından “Van İli ve Çevresi Bitkilerinin Ekonomiye Kazandırılması” ile ilgili verilen seminerde, bölgenin...

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından “Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması” ile ilgili bir seminer düzenlendi.

Tuşba Belediyesi tarafından “Van İli ve Çevresi Bitkilerinin Ekonomiye Kazandırılması” ile ilgili verilen seminerde, bölgenin tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda zengin bir floraya sahip olduğuna dikkat çekildi. Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, muhtarlar ve sanayiciler katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, belediye olarak Van ekonomisine nasıl bir katkı sağlayabiliriz gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Yerel yönetimlerin sadece asfalt, park, yol ve su işleriyle uğraşmadığını ifade eden Başkan Özgökçe, “Asıl ilgi alanımızdan bir tanesi de halkımızın ekonomik olarak kalkınmasını sağlamaktır. Van’da bitki çeşitleri, faydalı bitkiler ve Doğu Anadolu’nun tıbbı aromatik bitkileri denilince ilk akla gelen Prof. Dr. Hasan Özçelik Hocamızdır. Bitkilerin bölgesel ve yöresel isimlerini yazdıktan sonra, halk bunları hangi amaçla kullanıyor ve bunları ekonomiye nasıl kazandırabiliriz şeklinde çalışmaların da yapılması gerekiyor” dedi.

Van’da 4 bine yakın bitki çeşidi bulunduğunu ve bunların yaklaşık 400 çeşidinin endemik tür olduğuna dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bitki çeşitliliği konusunda çok önemli bir floraya sahibiz. Zengin çeşitliliğin fakir bekçileri olmayalım. Bu anlamda zengin çeşitliliğin, zengin bekçileri olalım. Tıbbı ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması açısından hocamız önemli bir sunum yapacaklardır. Hocamız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin ilk kurulduğu yıllardan bu yana serhat şehrine hizmet yaptı. Bu anlamda hocamıza Vanlılar adına çok teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik, “Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması”yla ilgili seminer verdi.