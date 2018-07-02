Van’da cep telefonu kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın torpido ve hava filtresine zulalanmış toplam 11 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.K., S.K., M.S. ve M.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.