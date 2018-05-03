Van’da çifte fuar açılışı

Van’da Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge ve Inovasyon Fuarı ile Van Kariyer ve İstihdam Fuarı açılışı gerçekleşti.Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen fuara; Van Valisi Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,...

Van’da Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge ve Inovasyon Fuarı ile Van Kariyer ve İstihdam Fuarı açılışı gerçekleşti.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen fuara; Van Valisi Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbe Nagi, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, firma yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, 2018 yılı içerisinde 5 fuar gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bu yıl yaptığımız 5’nci fuar. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her fuar, esasında Van ekonomisine doğrudan ya da dolaylı birçok katkı yapıyor. Her yeni fuar, Van’daki yatırımcıları, girişimcileri, bizleri cesaretlendiriyor. Yeni yatırımlara, yeni girişimlere teşvik ediyor. Bugün 2 fuar var. Esasında ikisi de birçok ortak noktayı barındırıyor. Ama en belirgini gençler ve gençliktir. Ar-Ge deyince aklıma gençler geliyor. İstihdam ve kariyer deyince yine aklıma gençler geliyor. Dolayısıyla her iki fuar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu fuarın gençler için faydalı olacağına inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Urumiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi de, Urumiye Üniversitesi ile Van YYÜ arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında fuarın yapıldığına dikkat çekerek, "Araştırma ve geliştirme esasına dayanan bu tür fuarları, bilim odaklı şirketlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulamak isterim. Bu şekilde bilim ve teknoloji alanında hem Türkiye firmaları hem de İran firmaları, ticarette kendi yerlerini alarak yatırımcılar için cazip fırsatlar haline gelebilmektedir. Bu ortak proje aynı zamanda gelecekte 2 ülke arasında yapılacak olan projelere bir örnek oluşturabilecek niteliktedir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, stantların gezilmesi ile sona erdi.