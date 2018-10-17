Van’da çocuklar yaşlılar ile buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Van Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ile yaşlılar bir araya geldi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Van Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ile...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Van Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ile yaşlılar bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Van Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ile yaşlılar bir araya geldi. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan kuruluş müdürü Macit Şimşek, çocuklarla yaşam deneyimlerini paylaşan yaşlıları ağırlanmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ise, amaçlarının çocukların, yaşlıların yaşam deneyimlerinden faydalanarak hayatlarına doğru bir yön vermeleri ve yaşlıların da keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Eldemir, benzer faaliyetleri geliştirerek devam edeceklerini kaydetti.