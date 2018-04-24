Van’da "Deprem Afetine Hazır Mıyız?" konferansı

VAN (İHA) – Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu, ancak öğrencilerin deprem konusunda tam bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde düzenlenen "Deprem Afetine Hazır Mıyız?" konferansı düzenlendi. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından verilen konferansların ilki Mesut Özata Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Öğrencilere deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bir sunum yapan Moriwaki; Türkiye ve Japonya’nın depremler bakımından iki riskli ülke olduğunu ifade etti.

Seminer sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moriwaki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu, ancak öğrencilerin deprem konusunda tam bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, bu konuda eğitim ve tatbikatlar yaptırmak gerektiğini söyledi. Küçük bir bilgi ile birçok insanın hayatı kurtarılacağını dile getiren Moriwaki, "1990 yılından bu yana Türkiye’ye geliyorum. 2011 yılında Van’da yaşanan depremlerin ardından daha sık gelemeye başladım. Nereden bir davet olursa geliyorum. Bu şekilde seminerlere katılarak insanları bilgilendiriyorum” dedi.

Türkiye’nin depremlere tam hazır olmadığını anlatan Moriwaki, “’Allah korusun tekrar deprem olmasın’, diye depremi bir köşeye bırakıyorsunuz. Ancak bu böyle olmaz. Bunu bir tecrübe olarak sonraki aşamalar için kullanmak gerekiyor. Japonya’da depremler nasıl oluyor, şeklinde hesaplar yapıyoruz. Yüzde 70’lik bir bilinç olduğu zaman bu ölümleri azaltır. Elbette ki bunu sıfıra indirmek olmaz. Bu konuda Japonya’da hükümettin en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkes bunun için çaba gösteriyor” diye konuştu.

Kentte 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden Doktor Atsushi Miyazaki’yle ilgili de konuşan Moriwaki, Van’a her geldiğinde Miyazaki’ye dua ettiğini söyledi.

Moriwaki, daha sonra Van YYÜ’de düzenlenen konferansa katıldı. Burada üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Moriwaki, deprem bilinciyle ilgili eğitim verdi. Temelleri atılan ’Çanakkale 1915 Köprüsü’, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te hizmete gireceğini anımsatan Moriwaki, köprünün hizmete girmesiyle birlikte dünyanın en uzun köprüsü unvanını alacağını belirtti.

Dünyanın en uzun asma köprüsünün Japonya’nın Akashi-Kaikyo Köprüsü olduğunu hatırlatan Moriwaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asma köprü 4 kolun üzerinde olan köprülerdir. Akashi-Kaikyo Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü, ama 2023 yılı sizin için çok önemli bir yıldır. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı oluyor. 2023 yılında hizmete açılacak olan Çanakkale’deki köprü, 2 bin 23 metre olacaktır. Dünyada artık Japonya değil, bu birinciliği size teslim ediyorum.”

Konferansta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise, “Bilim tecrübedir. Bu tecrübeleri kendisinde toplamış kişileri takip eden öğrenciler, kendilerine rol model seçme noktasında iyi bir yol tutmuşlardır. Japonya’daki depremler ilk ve son değildir. Türkiye’deki depremler de ilk olmadı ve son da olmayacaktır. Deprem kuşağındayız, ama tecrübelerinden ve bu işi ciddiye almalarından kaynaklanan bir yetkinlik var Japonya’da. Japonya bu konuda en iyi çalışmayı yapıyor ve bu konuda bilim adamlarını yetiştiriyor” şeklinde konuştu.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından son buldu.