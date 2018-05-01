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01 Mayıs 2018 Salı 11:28

Van’da ev kurşunlayan şahıs gözaltına alındı

Van’da bir evi kurşunlayan şahıs, aracıyla seyir halindeyken polis ekiplerince gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart 2018 günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Caddesi üzerinde meydana...

Van'da ev kurşunlayan şahıs gözaltına alındı
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Van’da bir evi kurşunlayan şahıs, aracıyla seyir halindeyken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart 2018 günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Caddesi üzerinde meydana gelen ikamet kurşunlama olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde olayın şüphelisi olarak tespit edilen Ç.G., İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Hacıbekir Caddesi üzerinde araçla seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, “Gözaltına alınan şüpheli Ç.G.’nin ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst ve araç üzerinde yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet fişek, afyon sakızı ve metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan payp, 1 adet sahte kimlik kartı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan Ç.G. isimli şüpheli şahıs, bugün adli makamlara sevk edilecektir” denildi.
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