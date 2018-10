Van’da genç engellilerin sorunları kayıt altına alıyor

Van’ın Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi, ‘Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı’ teması adı altında farkındalık oluşturmak amacıyla genç engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunları, toplumdan beklentilerini ve isteklerini bir bir kayıt altına alıyor.

Engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik ülke genelinde çeşitli çalışmalar yapılırken, yaşanan sorun ve sıkıntıların tespiti için de engellilerin talepleri dinleniyor. Dünya Sağlık Örgütünün her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında oluşturduğu temalarla genç engellilerin sorunları gündeme getiriliyor. Her yıl farklı temalarla ruh sağlığına dikkat çekilirken, bu yılın teması da ‘Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı’ olarak belirlendi. Bu kapsamda farkındalık oluşturulması ve engellerin sorunlarına dikkat çekilmesi için farklı etkinlikler yapılıyor. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi de engellilerin toplumda beklentileri başta olmak üzere yaşadıkları sorun ve sıkıntıların tespitini engellilerle bir bir görüşerek kayıt altına alıyor. Birçok engelli vatandaşa yöneltilen sorulara cevap alan ekipler, engellilerin beklentileri ve isteklerini de not aldılar. Kendilerine her alanda öncelik verilmesini, tüm girişimlerinde buna göre uygulanması gerektiğini dile getiren engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunları bir bir dile getirdiler. Kendilerinin iş hayatına daha fazla dahil edilmeleri gerektiğini vurgulayan engeliler, kamuda ve özel sektörde çalışma oranlarının yüzde 10’lara çekilerek daha fazla kişinin istihdam edilmesinin sağlanması gerektiğini dile getirdiler. Kendilerine burs imkanının sağlanması ve bunun arttırılması gibi taleplerini de dile getiren engelliler, sadece kendilerinin kullanabilecekleri spor komplekslerinin olması ve malzeme desteğinin verilmesinin önemine değindiler. Özel sektörde engelli bireyler için çalışma saatlerinin daha esnek olması gerektiğini kaydeden engelli vatandaşlar, ulaşımda yaşanan sıkıntıların da giderilerek, engelli asansörleri gibi sorunların da tarihe karışması gerektiğini anlattılar.