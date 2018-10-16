Van’da “Gerçekleşen Hayaller-2” projesi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gerçekleşen Hayaller-2” isimli proje kapsamında öğrencilere spor malzemesi desteği verildi.

Van Valiliği koordinesinde birinci önceliği vatandaşların güvenliğini sağlamak olan İl Emniyet Müdürlüğü, diğer taraftan da insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli sosyal projeler yürütüyor. Bu amaca yönelik olarak, polis-öğrenci kaynaşmasının sağlanması ve özellikle polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, yaşanan topluma uyum gösterimlerine destek olmak, ileriki yaşantılarında başarılı, ailesine ve çevresine saygılı yetişmelerine destek olmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından fonlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen “Gerçekleşen Hayaller-2” isimli proje hayata geçirildi. Bu kapsamda 9 Ekim 2018 günü Tuşba ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, 10 Ekim 2018 günü İpekyolu ilçesinde bulunan Zaferler Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı, 12 Ekim 2018 günü Edremit ilçesinde bulunan Şamran Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımındaki toplam 52 öğrenciye kendi branşlarında malzeme dağıtımı yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince belirtilen branşlarda eğitici/antrenör öğretmen desteğiyle faaliyetlere devam edileceği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için atılan adımların başlangıcıdır. Bu tür sosyal proje, faaliyet ve etkinlikleri arttırarak sürdürmek ve kalıcı hale getirmek hedefimizdir” denildi.