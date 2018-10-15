Van’da hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı

Van’da ‘hırsızlık’ suçunda hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan hapis cezaları bulunan İ.T. (11 yıl 3 ay), F.O. (2 yıl 6 ay), M.R.B. (2 yıl 1 ay) ve Ş.Ç. (2 yıl 1 ay) yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.