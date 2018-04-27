Van’da Hemovijilans eğitimi

Van Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır ve Muş illerinde görevli Hemovijans birimi çalışanlarına Hemovijilans eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Ulusal Hemovijilans rehberi kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır ve Muş illerinde görevli Hemovijans Birimi çalışanlarına Hemovijilans eğitimi verildi. Eğitimde Heovijilans Sisteminin ülkemizde ve dünyada kullanılan yeni sistemler arasında olduğu anlatıldı. Hemovijilans Sisteminin kan ve kan ürünlerinin kullanılması sürecinde oluşan tüm durumların takip edilmesi manasına geldiği belirtildi. Ayrıca 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Hemovijilans sisteminin Dünyada ilk Fransa’da kullanılmaya başlandığını ve bu sistemin halen en iyi kullanan ülkenin İngiltere olduğu vurgulanarak, ülkemizde ise henüz istenilen seviyede uygulanamadığı ifade edilmiştir. Hemovijilans alanında verilecek olan eğitimlerle hekimlerimizin gayreti ile daha iyi seviyelere ulaşılacağına olan inancın tam olduğu belirtildi. Eğitimde açılış konuşmasını yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür hemovijilans konusunun önemine değinerek, konuyla ilgili olarak ilimde yapılan çalışmaları anlattı. Dr. Ali Gür konuda ilimize teşrif eden eğitimcilere teşekkür ederek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Eğitime Prof. Dr. Cengiz demir, Uzm. Dr. Nigar Ertuğrul Örüç, Uzm. Dr. Soner Yılmaz, Dr. Ülkü Kodaloğlu Temur, Uzm. Dr. Mustafa ve Nuri Günçıkan eğitimci olarak katıldı.