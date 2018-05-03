Van’da ‘ikinci üniversite’ fırsatı anlatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğrencilerine sınavsız ikinci üniversite imkanı hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları kapsamında İpekyolu İMKB Fen Lisesinde bilgilendirme semineri düzenleyerek, ikinci üniversite fırsatlarını tanıttı. AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Van genelinde yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti. Anadolu Üniversitesi AÖF olarak 20 lisans ve 40’a yakın önlisans programı olmak üzere yaklaşık 60 bölümde hizmet verdiklerini anımsatan öğretim görevlisi Dr. Ertürk, “Son zamanlarda tanıtımını yaptığımız ikinci üniversitenin sınavsız kayıt imkanı bulunuyor. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak için herhangi bir üniversitede mezun ya da herhangi bir üniversitede kayıtlı olması şartı bulunuyor. Bu noktada herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra sadece ‘öğrenci belgesi’ ile Türkiye’nin her ilinde bulunan bürolarımızda kayıt yaptırabilirsiniz” dedi.

Anadolu Üniversitesinin birçok ülkede öğrencilere yükseköğretim imkanı sunduğunu dile getiren Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye genelinde Anadolu Üniversitesinin açık öğretim ve uzaktan öğrenime kayıtlı toplam 3 milyon 250 bin öğrencisi bulunuyor. Anadolu Üniversitesi; Türkiye dışında ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede öğrencilere yükseköğretim imkanı sunuyor. Ben bu vesileyle ikinci üniversite tanıtımlarımızda bizlere katkıda bulunan İMKB Fen Lisesi Müdürü Tuğba Tuğ Karoğlu ve okuldaki idarecilere teşekkür ediyorum.”

Düzenlenen seminer, soru-cevap bölümüyle son buldu.