Van’da ‘İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu, ‘İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları kapsamında Van Şehit İsmail Öztürkçü Anadolu Lisesi ve Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesinde stant kurdu. AÖF Van Büro temsilcileri, okul bahçelerinde kurdukları stantta özellikle lise son sınıf öğrencilerine broşür ve el ilanı dağıtarak ikinci üniversite imkanlarını tanıttı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. İkici üniversitenin sunduğu imkanlar ve altyapı konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade eden Dr. Ali Ertürk, “Anadolu Üniversitesinin açık öğretim ve uzaktan öğrenime kayıtlı toplam 3 milyon 250 bin öğrencisi bulunuyor. Anadolu Üniversitesi; Türkiye dışında ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede öğrencilere yükseköğretim imkanı sunuyor” dedi.

AÖF Van Bürosuna kayıtlı 25 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 lisans ve 40’a yakın ön lisans programı olmak üzere yaklaşık 60 bölümde AÖF Van Büromuzda hizmet vermekteyiz. Son zamanlarda tanıtımını yaptığımız ikinci üniversitenin sınavsız kayıt imkanı bulunuyor. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak için herhangi bir üniversitede mezun ya da herhangi bir üniversitede kayıtlı olması şartı bulunmaktadır. Bu noktada herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra sadece öğrenci belgesi ile Türkiye’nin her ilinde bulunan bürolarımızda kayıt yaptırabilmekte ve istediği ilde sınava girebilmektedir.”

İkinci üniversite tanıtımına katkıda bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fuat Arpa ve diğer yöneticilere teşekkür eden Ertürk, Anadolu Üniversitesinin kaliteli bir eğitim ve çok düşük ücretin yanı sıra çok önemli kaynaklarla eğitime önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.