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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:53

Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Van’da 2018 yılının üçüncü dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı üçüncü...

Van'da ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı
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Van’da 2018 yılının üçüncü dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı üçüncü dönem toplantısı, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak başkanlığında gerçekleşti. Tuşba Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van’da toplam proje bedellerinin 5 milyar 440 milyon TL olduğunu belirtti. Haziran ayı sonuna kadar yapılan toplan harcama tutarının ise 478 milyar TL olduğunu açıklayan Vali Yardımcısı Parlak, “Proje sayılarına bakıldığında, toplam proje sayısı çeşitli sektörlerde olmak üzere 906, devam eden proje sayısının ise 459 olduğunu görüyoruz. İhale aşamasında ise 210 projemiz bulunmaktadır. Başlanamayan proje sayısı ise 117’dir. Bu sayılan projelerden bir kısmı da bitmiş bulunmakta, bunların adedi ise 120’dir” dedi.

Van’da sadece merkezi idarelerin taşradaki birimleri aracılığı ile değil, mahallî idare kuruluşlarının ve belediyelerin de yaptığı yatırımların olduğunu dile getiren Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahallî idareler yatırım programında 364 proje var. Bunların 78 projesi bitirilmiş, 175 adedine ise devam edilmektedir. 364 proje içerisinde 69 proje ihale aşamasında, 42’si ise çeşitli nedenlerle başlanamamış, yani ihale sürecine henüz gelmemiş olduğunu görüyoruz. Yatırımcı kuruluşların toplam proje bedelinin 4 milyar 779 milyon TL’dir. Önceki yıllar harcamasının 1 milyar 481 milyon TL olduğunu görüyoruz.”

Kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile devam eden toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
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