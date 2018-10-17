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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:44

Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Van’da 2018 yılının son dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı dördüncü ve...

Van'da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı
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Van’da 2018 yılının son dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı dördüncü ve son dönem toplantısı, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven başkanlığında gerçekleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, eylül ayı sonuna kadar yapılan toplam harcama tutarının il genelinde 739 milyon 520 bin 333 TL olduğunu belirtti. Toplam proje sayısının 927 olduğunu dile getiren Baygüven, “Devam eden proje sayımız 511, ihale aşamasındaki proje sayısı 145, başlanamayan proje sayısı 88 ve biten proje sayısı da 183 adettir” dedi.

Kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile devam eden toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
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