Van’da inci kefali balığını kurtarma operasyonu

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balıkları, ürüme amaçlı yaptıkları göç sırasında girdikleri sulama kanallarında son anda kurtarıldı.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inci kefali balıklarının üreme amaçlı yaptığı göç sırasında, Çiçekli beldesindeki sulama kanallarındaki tatlı sulara doğru yöneldikleri belirtildi. Bölgedeki çiftçilerin tarım arazilerini sulama maksadıyla kanalları kapatmaları sebebiyle birçok balığın toplu ölümle burun buruna geldiği ifade edilen açıklamada, “Son anda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in bizzat katılımıyla ve Edremit Belediyesi ile Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle müdahale edildi. Kepçeyle mansaplarda yeni bir kanal açılarak balıkların tekrar Van Gölü’ne yönelmeleri sağlanmış, balıkların tekrar bu sulama kanallarına yönelerek çiftçilerin müdahaleleri sonucu kanal boyunca araya ızgaralar konularak balık girişleri engellenmiştir. Yapılan bu çalışma neticesinde balıkların telef olması engellenmiş olup benzer durumların yaşanmaması için önlemler alınmıştır” denildi.