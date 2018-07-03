VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 12:28

Van’da “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından sahada ve teknik servislerde çalışan personellerine yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri düzenlendi.Narman ve Beyüzümü (Otogar) Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma...

Van'da 'İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından sahada ve teknik servislerde çalışan personellerine yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri düzenlendi.

Narman ve Beyüzümü (Otogar) Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesislerinde çalışan personelleri de kapsayan eğitim semineri iki gün sürdü. İSG Şube Müdürlüğü bilgisi dahilinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet alınan As-Van Net OSGB uzmanlarından Rukiye Tokat, Sağlık Personeli Zeyt Kaplan, İşyeri Hekimi Güney İmre tarafından kapsayıcı bir eğitim semineri düzenlendi. Seminerde; iş sağlığı ve güvenliği, personelin ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanım (KKD) eksikleri, uyarı levha ve işaretlemeler konularında da detaylı bilgiler sunuldu.

VASKİ İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Kontrol Şube Müdür Vekili M. Fatih Doğrar ve Makine Mühendisi Ulaş Karabulut tarafından da, tesisin kuruluş amacı, işletme prensibi ve personel konularında da bilgiler aktarıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku