Van’da kaçak sigara operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan N.T. isimli şahıs ise çıkarıldığı cumhuriyet başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan...

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