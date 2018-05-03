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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:21

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan...

Van'da kaçak sigara operasyonu
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Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan N.T. isimli şahıs ise çıkarıldığı cumhuriyet başsavcılığınca serbest bırakıldı.
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