Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan N.T. isimli şahıs ise çıkarıldığı cumhuriyet başsavcılığınca serbest bırakıldı.
Van’da kaçak sigara operasyonu
Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan...