Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi...

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde bir araçtan 2 bin 500, Alipaşa Mahallesi İskele Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ise 350 paket olmak üzere toplam 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.A. ve N.G. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.