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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi...

Van'da kaçak sigara operasyonu
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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde bir araçtan 2 bin 500, Alipaşa Mahallesi İskele Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ise 350 paket olmak üzere toplam 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.A. ve N.G. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.
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