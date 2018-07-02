Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde bir araçtan 2 bin 500, Alipaşa Mahallesi İskele Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ise 350 paket olmak üzere toplam 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.A. ve N.G. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Van’da kaçak sigara operasyonu
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi...