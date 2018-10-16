Van’da kaçak sigara ve çay operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve çay ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu...

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın sağ ve sol marşpiyeline zulalanmış toplam 225 paket kaçak sigara ile 45 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.I. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.