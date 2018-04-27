Van’da kaçakçılık operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van-Hakkâri karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 110 kilogram kaçak nargile tütünü, 280 adet telefon şarj aleti aparatı, 200 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgisi olan M.H.S. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van’da polis ekiplerince durdurulan minibüste kaçak nargile tütünü, şarj aleti aparatı ve kulaklık ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince...

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