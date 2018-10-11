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11 Ekim 2018 Perşembe 12:39

Van’da keklik avcılarına ceza

Van merkez Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, kaçak keklik avlanan 3 kişiye 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri,...

Van'da keklik avcılarına ceza
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Van merkez Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, kaçak keklik avlanan 3 kişiye 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 ayrı kamyonette arama yaptı. Yapılan aramalarda 17 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundu. Olay yerine gelen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaptığı incelemelerin ardından kafes avcılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişiye, 4915 sayılı kanun kapsamında 4 bin 962 lira idari para cezası ile 10 bin 20 lira da tazminat cezası kesilirken, kınalı keklikler ve tuzaklama malzemelerine el konuldu.
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