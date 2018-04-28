Van’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Van’da öğleden sonra aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, birçok vatandaş ise hazırlıksız yakaladı.Bölgede etkili olan yağış Van’da da etkisini gösterdi. Bugün belli aralıklarla...

Van’da öğleden sonra aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, birçok vatandaş ise hazırlıksız yakaladı.

Bölgede etkili olan yağış Van’da da etkisini gösterdi. Bugün belli aralıklarla devam eden yağmur etkisini göstermeyi sürdürürken, öğleden sonra aniden başlayan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakaladı. Gün içinde ara sıra kendini göstermesine rağmen aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra aniden bastırınca çoğu vatandaşı ıslattı. Bazı vatandaşların şemsiye alarak yollarına devam ettikleri görülürken, bazıları da iş yerlerine sığındı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aniden bastıran yağmurun kendilerini ıslattığını söylediler.