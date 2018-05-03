Van’da satılamayan balıklar çevre illerde rahatlıkla satılıyor

Van Gölün’de yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali balığının üreme döneminde 14 Nisan 15 Temmuz arasında uygulanan avlanmaya yasağına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, Van’da satışı yapılamayan balık çevre il ve ilçelerde satılıyor.

Yasak döneminde bir yandan jandarma, bir yandan polis, diğer yandan ise zabıta ekipleri Van Gölü’nde çevresinde yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor. Bu bilen kaçak avcılar, balıkları çevre ile ve ilçelerde satıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İnci kefali Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın çalışmaları ile 2000’li yıllarda yok olmaya yüz tutarken kurtarılarak Van’ın hatta Türkiye’nin markası haline gelme yolunda ilerlemiştir. İnci kefali dediğimiz zaman aklımıza elbette ki öncelikli olarak Van geliyor. Fakat inci kefali sadece Van ilinde değil civar hepsinde tüketilen bir ürün. İnci kefali Batman’a, Nevşehir’e, Erzincan’na, Diyarbakır’a Ağrı’ya ve çevredeki bütün illere gidiyor. Tabi ki üreme dönemine geldiğimiz zaman ilk önce doğal olarak Van’da kaçak avcılık önleniyor. Bu yönde bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Fakat artık inci kefalinin koruma çalışmalarını önümüzdeki yıldan itibaren bütün illere yayacağız. Özellikle inci kefalinin dağıtımın yapıldığı noktalara. Bu illerin başında Batman, Ağrı ve Diyarbakır gelmekte. Van Gölü havzasında Van il sınırları içerisinde inci kefali satışı yapıldığı zaman başta jandarma polis, zabıta hemen müdahale gerçekleştiriyor. Fakat diğer çevre illerde henüz böyle bir bilinçten bahsetmemiz mümkün değil. Bu gün Doğubayazıt’ta, Patnos’ta Ağrı’da, Diyadin’de bu yerlerde inci kefali hiçbir sorun yaşanmadan satılıyor. Dolayısıyla bu yıldan itibaren inci kefali kaçak satışını diğer illerde engellenmesine yönelik sıkı bir çalışmamız başlamıştır. Gerekli yazışmalar ve görüşmeler yapıldı. Fakat bilincin oluşması kolay bir iş değil. Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın 25 yıllık uzun sürede çok yoğun bir çalışması sonucunda bu bilinç Van’da oluşturdu. Şimdiki amacımız hocamızın yaptığı çalışmaları bir adım öteye götürerek çevre illerde de bu bilincin oluşmasını sağlamak” dedi.

“İnci kefali çevre illerde rahat bir şekilde satılıyor”

Bu gün çevre il ve ilçelerde inci kefali çok yoğun bir şekilde satıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Akkuş, “Bunun başlıca nedeni şu. Burada jandarma ve zabıta tarafından yürütülen başarılı koruma çalışmalarının bir başarını gösteriyor. Çünkü balık buralarda satılamadığı zaman yoğun bir şekilde çevre illere gidiyor. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmaları ilerleyen yıllarda bir adım daha ileriye götüreceğiz. Bu çevre illerde toplantılar gerçekleştirerek balığın satışını engelleyeceğiz. Çünkü kaçak avcılar her türlü yolu deniyorlar. Çünkü inci kefali demek büyük parlar demek. İşin içerisinde para olduğu zaman insanlar yasak dönemde balık avladığı için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu aslında yok olmakta olan balık türünün 2000’li yıllarda kurtarılarak nerelere geldiğini bir göstergesidir. Bir başarı öyküsünün göstergesi. Dolayısıyla bu balığı korumak öncelikli olarak biz Vanlıların en büyük sorumluluğudur. Eğer inci kefali kaçak avcılığını Van’da koruyabilirsek diğer illerde de satışını engelleyebilirsek bugün gölden 14 bin insan geçimini sağlıyorsa bunu ileriki yıllarda çok rahatlıkla 25 binlere çıkarmamız mümkündür. Yeter ki balığı koruyalım. İnci kefali üreme dönemindeki satışının sadece Van’da değil de bütün Türkiye’de 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yasaktır. Bu nedenle inci kefalinin satışı Van’da yasak olduğu gibi Ağrı’da da, Patnos’ta da, Doğubayazıt’ta da Diyadin’de de yasak. Bu noktada mülki amirlerin başta kaymakamlar olmak üzere göreve çağırıyoruz. Lütfen eğer ilçelerinizde inci kefali satışı yapıldığı zaman ona müdahale edin. Müdahale etmezseniz mesul duruma düşersiniz” şeklinde konuştu.