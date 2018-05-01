Van’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve güvenlik bürokrasisi temsilcilerinin katılımıyla valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda seçim güvenliği toplantısı yapıldı. TBMM’nin aldığı karar doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimini açıkladığını ve seçim sürecinin takvime göre işlediğini belirten Vali Zorluoğlu, alınan seçim kararlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni etti. Seçim süreçlerinin, vali ve kaymakamlar için önemli görevleri ihtiva ettiğine vurgu yapan Vali Zorluoğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesinde, mülki idare amirlerinin ve güvenlik birimlerinin çok önemli sorumlulukları bulunduğunun altını çizdi.

Van’daki seçim sürecini de bir araya geldikleri bu toplantıyla başlattıklarını bildiren Vali Zorluoğlu, “İnşallah 24 Haziran akşamı, sorunsuz şekilde neticelendirinceye kadar söz konusu seçimlerle ilgili olarak yoğun bir tempoda birlikte çalışacağız. Bu süreçte, başta İçişleri Bakanlığımızın, ilgili bakanlıkların ve hükümetimizin düzenleyici işlemleri, öte yandan YSK tarafından yayınlanacak kararlar bize yol gösterecek” dedi.

Toplantının devamında, polis ve jandarma bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, seçim takvimi ile seçim kanununda yapılan değişiklikler, seçim sürecinde güvenlik birimlerince yürütülecek çalışmalar, kapsamlı olarak Vali Zorluoğlu ve katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Murat Zorluoğlu, “Tüm Türkiye’de ve gümrük kapılarımızda olduğu gibi ilimizde de seçmenlerin özgür iradelerini, diledikleri şekilde ve baskı altına alınmadan sandığa yansıtabilmeleri öncelikli amacımızdır. Bu kapsamda, çalışmalarımızı koordinasyon içerisinde yürütecek, seçimin objektifliğine ve güvenliğine gölge düşmeyecek şekilde tedbirlerimizi alacağız. Seçim öncesinde, sırasında ve oylar güvenli şekilde ilçe seçim kurullarına teslim edilinceye kadar da aynı duyarlılık ve dikkati sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.