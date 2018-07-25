Van’da “Siber Güvenlik” eğitimi

Van Bilişimciler Derneği, ağustos ayında Van’da ‘Siber Güvenlik (Etik Hacker) Kampı’ düzenleyeceği belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, eğitime Türkiye’nin her yerinden katılım bekledikleri ifade edilerek, “Bilişim alt yapısına sahip bireylerin siber güvenlik (etik hacker) eğitimi tamamen uygulamalı ve bilgilendirme amaçlı olacaktır. Verilen eğitimde öğrenilen bilgiler hiçbir şekilde kötü amaçla kullanılmayacaktır. Eğitime katılanlar, öğrendiklerini kötü amaçla kullanmayacaklarına dair taahhütte bulunacaklardır. Eğitimle alakalı detaylı bilgi ve başvuru için derneğimizin resmi sayfası www.vbd.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.