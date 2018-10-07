Van’da sınav çıkışı ulaşım çilesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren binlerce kişi, çıkışta ulaşımda büyük sıkıntı yaşadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki değişik fakülte ve yüksekokullarında KPSS’ye giren binlerce kişi, sınav sonrasında tekrar şehir merkezine dönmek için uzun uzun araç bekledi. Yoğun bir ilginin olduğu KPSS’ye kimisi şahsi aracıyla gelmesine ve belediyenin koyduğu ek seferlere rağmen ulaşım adeta çileye döndü. Sınavdan çıkanlar şehir merkezine dönebilmek için uzun kuyruk oluşturarak saatler sonra ancak dönebildiler.