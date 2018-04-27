VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:17

Van’da ‘sınır güvenliği’ toplantısı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında, İranlı yetkililerin de katılımıyla sınır güvenliği toplantısı yapıldı.Van Valiliğinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Tekin Dundar,...

Van'da ‘sınır güvenliği' toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında, İranlı yetkililerin de katılımıyla sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Van Valiliğinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Yıldız, Hudut Subayı Gürol Hakkı Yazıcılar ve Çaldıran Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz ile İran’ın Hoy kentinden gelen 3 kişilik bir heyet katıldı. 1930 Tahran Antlaşması gereği rutin olarak iki ayda bir dönüşümlü olarak yapılan sınır güvenliği toplantısında; 201 ile 220 Nolu Sınır Taşları arasındaki sınır güvenliği konularının ele alındığı toplantının ardından konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Tekin Dundar, “Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1930 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği, iki ülke arasında rutin olarak iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantısı yapılmaktadır. İran’ın Hoy şehrinden gelen 3 kişilik heyetle iki saatlik gerçekleşen sınır güvenliği toplantısında, 201 ile 220 Nolu Sınır Taşları arasındaki sınır güvenliği konuşuldu. Toplantıda iki ülke arasındaki terör, kaçakçılık ve tehlike arz edebilecek konular ele alındı. Bir sonraki toplantı için Çaldıran heyeti olarak Türkiye’yi temsilen İran’a giderek sınır güvenliği toplantısına katılacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku