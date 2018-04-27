Van’da ‘sınır güvenliği’ toplantısı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında, İranlı yetkililerin de katılımıyla sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Van Valiliğinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Yıldız, Hudut Subayı Gürol Hakkı Yazıcılar ve Çaldıran Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz ile İran’ın Hoy kentinden gelen 3 kişilik bir heyet katıldı. 1930 Tahran Antlaşması gereği rutin olarak iki ayda bir dönüşümlü olarak yapılan sınır güvenliği toplantısında; 201 ile 220 Nolu Sınır Taşları arasındaki sınır güvenliği konularının ele alındığı toplantının ardından konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Tekin Dundar, “Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1930 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği, iki ülke arasında rutin olarak iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantısı yapılmaktadır. İran’ın Hoy şehrinden gelen 3 kişilik heyetle iki saatlik gerçekleşen sınır güvenliği toplantısında, 201 ile 220 Nolu Sınır Taşları arasındaki sınır güvenliği konuşuldu. Toplantıda iki ülke arasındaki terör, kaçakçılık ve tehlike arz edebilecek konular ele alındı. Bir sonraki toplantı için Çaldıran heyeti olarak Türkiye’yi temsilen İran’a giderek sınır güvenliği toplantısına katılacağız” dedi.