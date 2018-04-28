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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:34

Van’da sınır hattında 59 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Saray ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sınırı yasadışı yollardan geçtiği tespit edile 59 kaçak göçmen yakalandıEdinilen bilgiye göre, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesinde konuşlu...

Van'da sınır hattında 59 kaçak göçmen yakalandı
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Van’ın Saray ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sınırı yasadışı yollardan geçtiği tespit edile 59 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesinde konuşlu bulunan Tamer Aydın Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır hattında İran tarafından ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışan kaçakların olduğunu tespit etti. Bu nedenle bölgeye giden ekipler, 28 yetişkin 31’i çocuk toplan 59 Afganistan uyruklu şahsı yakaladı. Olay hakkında gerekli adli ve idari işlemlerinin Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ettiği, yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin ise ülkelerine gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.
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