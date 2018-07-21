Van’da sivrisinekle mücadele

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hem suda hem karada özel anfibik araçlarla vektörel ilaçlama hizmeti veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık Daire Başkanlığı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Türkiye’de bir ilke imza atarak hem suda hem karada hareket eden özel donanımlı 3 anfibik araçla ilaçlama çalışması yürütüyor. Van Gölü kıyısındaki bataklık ve sazlık alanlar özel anfibik araçlarla taranıp ilaçlanırken 20 araç 73 personelle de açık alanlar, durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, kanallar ve çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlarda da sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve haşerelere karşı düzenli olarak ULV ile mist blower cihazları ile ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

“20 bin broşür dağıtıldı”

Vektörlere karşı alanlarda etkin bir çalışma yürütülürken halkın bilinçlenmesi ve insan sağlığına etkileyen mikroorganizmaların zararlarını anlatmak içinde 20 bin broşür ve kitapçık basıldı. Basılan el broşürü ve kitapçıklar da şehir merkezinde dağıtıldı. Van Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılır bir Van için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, yaptıkları çalışmalar sayesinde zararlılarda gözle görülür bir azalma olduğunu söyledi. Havaların sıcak olması nedeniyle ilaçlama çalışmalarına erken başladıklarını ifade eden Tamer, “İlaçlama çalışmalarımızı 3 anfibik 20 ULV ve mist blower araçla tüm şehir merkezinde 73 personelle yürütüyoruz. Türkiye’de ilk kez Van’da anfibik araçlarla göl yüzeyi bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. Bu araçların çok faydasını da gördük. Çünkü sırt ve el pompalarıyla ulaşılamayan alanlara girebiliyoruz. Burada ilaçlama çalışmamızı etkin bir şekilde yürütüyoruz. Geçen yıllara göre haşere ve sineklerin varlığında gözle görülür bir azalma var. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şubat ayından bu yana 20 tona kadar ilaç kullandık. Sonbaharın sonlarına kadarda mücadelemiz devam edecek” dedi.