Van’da su kesintisi uygulanacak

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Edremit ilçesindeki Kiracılar TOKİ konutlarında su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ’den yapılan açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden “Van İlinde Yapılan Afet Konutlarının Genel Altyapılarına Ait İlave İmalatlar Yapım İnşaatı İşi” kapsamında Edremit Kiracılar TOKİ terfi hattında değişim yapılacağından su kesintisi yapılacağı belirtildi. Kesintinin 3 Temmuz Salı günü saat 08.00’den 4 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00’e kadar yapılacağı ve Kiracılar TOKİ sakinlerinin gereken tedbirleri alması istenildi.